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商品詳細
2022年に新品購入しました。多少使用感はありますが綺麗な状態です。画像でご判断いただければと思います。色味、風合い、秋冬シーズンに活躍すると思います。中古品にご理解のある方よろしくお願いします。カラー···パープル
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