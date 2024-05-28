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c.e キャップ
商品番号 S58211805495
商品名

c.e キャップ
ブランド名 シーイー
特別価格 税込 3,168 円
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商品詳細

2022年に新品購入しました。多少使用感はありますが綺麗な状態です。画像でご判断いただければと思います。色味、風合い、秋冬シーズンに活躍すると思います。中古品にご理解のある方よろしくお願いします。カラー···パープル
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