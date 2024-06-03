ソプラノウクレレケース

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商品詳細
キクタニ ソプラノ ウクレレケース スカイブルー（UPC-10N）です。材質はABS樹脂。内寸全長590、肩口の幅145、ウエスト部130、下部の幅185、深さ65、フタの深さ15（単位mm）。コアロハKSM-00UGで、ピッタリサイズです。ショルダーベルトは付属品は、金属製でしたが傷つき防止のため樹脂製に替えています。中古品になりますが、使用感もほとんどなくきれいな品物です。追記：値下げしました。また元々付属のショルダーベルト（未使用品）もお付けします。
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