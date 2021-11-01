【唯一無二】ワニ革 親子財布◆金運アップ◆定価11万円◆12時間以内に発送‼️

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⭕今週限定のスペシャル価格です⭕来週から元の価格￥31800に戻ります。⭕新品未使用・欠点なし・超頑丈・実物写真。革のダイヤモンドと言われるワニ1枚革のハンドメイド・ラウンドファスナーウォレットワニ皮特有のいい香り♪天然傷の少ないものを厳選している為、かなり希少な逸品。この地球上に同じ柄の物は無く、正にあなただけの財布です。⭕長財布【特長】手染め色／センターカット／ラウンドファスナー／クロコダイル特選革／目地染め【サイズ】縦10.5cm 横19.5cm 厚さ2.8cm【仕様】お札入れ②、ファスナー良好小銭入れ①、サイドポケット②、カード入れ⑫【素材】クロコダイル本革・内面牛革【カラー】手染めオレンジブラウン系【対象】メンズ、レディース⭕小さい財布【特長】手染め色／竹腑／ラウンドファスナー／クロコダイル特選革【サイズ】縦9cm、横12.5cm、厚さ2.8cm【仕様】メインポケット②、カード入れ⑦【素材】クロコダイル本革・内面牛革【カラー】手染めオレンジブラウン系【対象】男女兼用⭕かなりカッコいいので財布を出すのが楽しみになるかも^.^小さい財布はパートナーやお子様にプレゼントして、お揃いもいいですね。金運も上がりそうなハッピーカラーです♪⭕いいね・コメント・ご購入は常時受付中♫【本体とオリジナル袋のみ】を、丁寧梱包術で12時間以内に発送致します。#スペース18の強運ワニ革財布一覧#スペース18の出品一覧☛関連ワード☚福幸運開運金運強運小物本革本皮牛皮未使用ワニ皮お洒落長札入れミニ財布イエローチャームオシャレおしゃれ格好いいカッコいい開運グッズ開運アイテムコインケースカードケースライトブラウンイエローブラウンラッキーアイテム#長財布#長財布メンズ#メンズ長財布#レディース長財布#長財布レディース#小銭入れ#コインケース#春財布#開運#金運#ワニ革財布#クロコダイル財布#クロコダイル長財布