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未使用 ニューエラ エンジェルス 9FIFTY スナップバック 大谷翔平
商品番号 B54753682318
商品名

未使用 ニューエラ エンジェルス 9FIFTY スナップバック 大谷翔平
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,774 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロスに出張に行った際お土産として購入しました。未着用にはなりますが、神経質な方はご購入お控えいただけますと幸いです。紙袋に入れ、コンパクトに折りたたみ簡易梱包でお送りいたします。型崩れ等、少しでも気にされる神経質な方はご遠慮くださいませ。ご理解いただける方、どうぞよろしくお願いいたします。#newera#ニューエラ#angels#エンジェルス#9FIFTY#snapback#スナップバック#大谷翔平選手カラー···レッド
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