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80s 90s vintage ニューヨークメッツ キャップ
商品番号 S98533869424
商品名

80s 90s vintage ニューヨークメッツ キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,003 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80sつば裏グリーンニューヨークメッツサイズ大きいのマジで出ません、この機会に是非●サイズ71/2当方頭周りのは60か61になりますが、ジャストフィットでした。ウールの縮みなども無さそうです。●コンディション目立った傷や汚れはあまりせんが、4、5枚目写真のように一部補修しています。vintage90s00sKINGSIZEキングサイズモンスターパーカーシェルドシンチラpatagoniathenorthfaceコートberberjinwhat'zupboomersカツオフリースビンテージvintageハッピースーツECWCSGENⅢLEVEL7anarchicadjustmentアナーキックアジャストメントfashionvictimファッションビクティムsupremestussyコムデギャルソンアウターralphlaurenpolo素材...ウールカラー...ブルー形...ベースボール
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