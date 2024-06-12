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モンブラン　二つ折り財布
商品番号 X23121115943
商品名

モンブラン　二つ折り財布
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MontBlanc7164マイスターシュテックの二つ折り財布です。専用外箱、内箱、保存袋、サービスガイド、ギャランティ付日常使いで使用していた為、全体的に細かい傷やスレ等の使用感があります。ご理解の頂ける方の購入をお願い致します。※らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更する可能性があります。
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