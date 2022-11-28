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FENDI メンズ マフラー
商品番号 Q98003056394
商品名

FENDI メンズ マフラー
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。FENDIメンズマフラー小さな引っかかりが表裏にございます。写真7（表）写真8（裏）にてご確認ください。フリンジがほどけている部分がございます。写真5-6にてご確認ください。またお写真では写りにくいのですが、裏面は擦れによる毛羽立ちがございます。※安心の匿名発送メルカリ便にてお送りします！自宅保管となりますので、ご了承いただける方、是非ご検討くださいませ♡★購入前に必ずプロフご覧ください★#FENDI#フェンディ#マフラー#ストール#メンズ
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