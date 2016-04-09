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【シルク100%】エルメス　ネクタイ　ブルー系　水色　太陽柄　HERMES　美品
商品番号 C67448722144
商品名

【シルク100%】エルメス　ネクタイ　ブルー系　水色　太陽柄　HERMES　美品
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【24時間以内匿名発送】#こんのアパレル一覧ページはコチラHERMESエルメスヴィンテージネクタイ青系★★★値引き不可★★★ヴィンテージですが現代風の細めのレギュラータイです。シルク特有の肌触りは◎で使用頻度の少ない美品です。大剣幅　約8.5cm長さ　約145cm※素人採寸ですので、その点はご理解くださいませ。カラー：青　ブルー系素材：SILK100%柄・デザイン：太陽柄⚠️あくまで中古品となりますので、神経質な方、完璧を求める方はご購入をご遠慮ください。#こんの商品一覧ページはコチラ
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