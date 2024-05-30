ポーター カレント ウォレット　PORTER　CURRENT

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ポーターの二つ折り財布になります。購入して一年ほど経ちましたが大きな傷はないためまだまだお使いいただけると思います。小銭は入りませんが、ポケットが多いためカードやお札はかなり入ると思います。写真があまり上手く撮れなかったため追加で写真をご覧になりたい方はお気軽にコメントをください。表：表：牛ステア（コンビネーションなめし・エンボス加工）裏：ナイロンジャガード(アクリルコーティング)製作：日本サイズ:W11cm×H9cm×D1.5cm仕様：カード入れ×10ヶ所フリーポケット×2札入れ×2部屋