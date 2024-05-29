カシオ　コレクション　gショック　チプカシ



全128本全部見せ！ 「チープカシオ」を含む新シリーズ「CASIO ...



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ローマ法王からテロリストまで…世界中で選ばれているチープカシオ ...



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カシオ コレクションgショックに似てるカシオデジタル腕時計です。視認性の高く。カッコいいです。試着程度の使用ですのでキレイな状態です。送料節約の為箱無しの価格です。箱ありの場合プラス500円です。メタルフェイスで重厚感のある多機能デジタルウオッチです。ストップウオッチ、アラームの他に、10年電池寿命などを搭載し、スポーツ用途にも向いています。フロントにライトボタンがあるので暗闇でも簡単に操作できます。ITEMINFORMATIONメタルフェイスで重厚感のある多機能デジタルウオッチです。ストップウオッチ、アラームの他に、10年電池寿命などを搭載し、スポーツ用途にも向いています。フロントにライトボタンがあるので暗闇でも簡単に操作できます。■国内型番■MWD-110H-1AJFMWD-110H-3AJF■機構■クォーツ■MWD-110H-1Aケース：シルバー/ブラック文字盤：ブラックベルト：ブラック■サイズH×W×D■50.8×47.2×12.3mm※■装着可能サイズ■145-215mm（調整不要）■質量■50g■素材■ケース：樹脂/ステンレススチールベルト：樹脂バンド風防：樹脂ガラス■防水■10気圧防水■機能■デュアルタイムストップウオッチ（1/100秒、24時間計、スプリット付き、ターゲットタイム報知機能、オートスタート機能付き）タイマー（セット単位：1秒、最大セット：24時間、1/10秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き）時刻アラーム・時報LEDバックライト（残照機能付き）フルオートカレンダー12/24時間制表示切替平均月差：±30秒電池寿命：約10年※時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。