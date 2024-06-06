LUXE ラインストーンベルト XXS 箱付き

2年前くらいにdugoutにて購入したベルトです。自分のウエストにサイズが合わず、5回ほど使い、家に保管していました。腰パンする前提で買ったのですが、私自身のヒップには合いませんでしたが、おしりの小さな方であれば腰パンでもつけれると思います。定価は11000くらいでした。hermeticやb.b.simonが好きな方、どうでしょうか？質問等どうぞunknownwastedparissupplierafewgoodkidshufSupremetravisNIKEJORDANjadedlondonfubuadidasstussyTHRASHERストリートラッパーブリンブリン



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