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LUXE ラインストーンベルト XXS 箱付き
商品番号 A60647081917
商品名

LUXE ラインストーンベルト XXS 箱付き
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年前くらいにdugoutにて購入したベルトです。自分のウエストにサイズが合わず、5回ほど使い、家に保管していました。腰パンする前提で買ったのですが、私自身のヒップには合いませんでしたが、おしりの小さな方であれば腰パンでもつけれると思います。定価は11000くらいでした。hermeticやb.b.simonが好きな方、どうでしょうか？質問等どうぞunknownwastedparissupplierafewgoodkidshufSupremetravisNIKEJORDANjadedlondonfubuadidasstussyTHRASHERストリートラッパーブリンブリン
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