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elephant折り財布　札入れ　象革製
商品番号 N57079088680
商品名

elephant折り財布　札入れ　象革製
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

elephant折り財布　札入れです。ブランドオークションで購入しました。目立ったキズ汚れ破損劣化は有りませんのでとても綺麗な状態です。神経質な方の購入はご遠慮下さい。このまま袋に入れて発送します。#elephant#折り財布　#札入れ#財布#象革製#ウォレット#elephantgenuineleather#象革カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り
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