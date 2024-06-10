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商品詳細
HTCのスターバーストスタッズロングウォレットブラックレザーです。1年程使用したものになります。ウォレットリングをブラス製のドロップハンドルにカスタムしてあるのでウォレットチェーンの着脱がしやすいです。いい感じにアジが出てかっこいいです。ジッパーはタロン製です。55000円ほどで購入しました。
http://narcologia.ru/goods/organization482862.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis843544.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion20778.html
HTC スターバーストスタッズロングウォレット長財布
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