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HTC スターバーストスタッズロングウォレット長財布
商品番号 U25429174575
商品名

HTC スターバーストスタッズロングウォレット長財布
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 7,314 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTCのスターバーストスタッズロングウォレットブラックレザーです。1年程使用したものになります。ウォレットリングをブラス製のドロップハンドルにカスタムしてあるのでウォレットチェーンの着脱がしやすいです。いい感じにアジが出てかっこいいです。ジッパーはタロン製です。55000円ほどで購入しました。
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