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新品 90年代 90's goro's ゴローズ Ｔシャツ 白 M 初期
商品番号 N44475244362
商品名

新品 90年代 90's goro's ゴローズ Ｔシャツ 白 M 初期
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 5,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

非常に希少なgoro'sのデッドストックTシャツです。90年代のUSA製ユナイテッドスポーツタグ。原宿のバナナボートで限定販売されていた希少な1着。20年以上前のデッドストックです。これから育てていくのはもちろん、保管用としても価値の高い逸品。同色のSサイズも出品中です●サイズM(アメリカサイズの為大き目です)平置き約(cm)肩幅:46身幅:49袖丈:21着丈:70●色ホワイト白●素材コットン●状態新品未使用
http://narcologia.ru/goods/peroration153815.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic364437.html
http://narcologia.ru/goods/composite698054.html
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