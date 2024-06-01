Salvetore Ferragamo ネクタイ 総柄 ネイビー フェラガモ

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チラ見せの美学✨ネクタイは第1印象に営業を与えますよね？オシャレなネクタイで、お洒落しませんか？《SalvetoreFerragamo》サルヴァトーレフェラガモ海外セレブも着用する言わずと知れたハイブランド1本持っていても損のないネクタイはいかがでしょうか？▪️商品説明総柄網目模様チェック▪️ブランドSalvetoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ▪️カラーネイビーゴールドホワイト▪️素材シルク100％絹▪️製造国MADEINITALYイタリア製▪️サイズ大剣幅9cm小剣幅4cm全長146cm※素人寸法ですので、目安として写真と併せて参考にしてください。▪️状態多少、毛羽立ちが見られますが、大きな傷や、スレなどもなくまだまだご使用可能です。珍しいデザインのフェラガモのネクタイです。動物や植物などのデザインがあるものが多いのですが、こちらは網目模様がデザインされたネクタイです。総柄ストライプ柄バロック柄ドット柄デルカ柄ズッカ柄ペイズリー柄小紋柄▪️発送詳細折り畳んだ状態で発送致します※発送時の折りたたみシワはご了承ください。▪️注意事項※この商品は中古品となりますので商品説明、注意事項をよくご確認ください。※中古品の為気づかない箇所に傷などがある可能性があります。※ディスプレイの設定により色味が異なって見える場合があります。▪️購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)ご不明点がございましたらコメントからお願いします。usan113