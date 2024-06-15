新品 ポールスミス PAULSMITH 折り財布 牛革 ワイン

【ポールスミス】の品で折り財布です。新品未使用品メーカー購入正規品コイン収納×1カード収納ポケット×6札入れ×1写真の物が全てです。箱に擦れギス等ございます。目立つ凹み等はございません。・カラー/ワイン・素材/牛革・大きさ/約9.5×11×2.5㎝※擦れキズ等ある場合がございます。ご使用いただくには問題ないかと思いますがご了承いただいた上で、ご検討下さい。●コメントなしの即購入OKです●コメントいただいておりましても即購入の方が優先になります●採寸の方は実寸とは多少異なる場合がございますがご理解いただき、おおよその目安にしていただけたらと思います●店頭商品ではなくあくまで自宅保管です。ご理解いただいた上でご購入下さい。●検品させていただき出品していますが見落とし等ある場合がございます。細かい事等、お気にされる方はご遠慮下さいますよう宜しくお願いします●ご不明な点等がございましたらコメントしていただけたらと思います。●土日祝の発送はお休みさせていただいておりますのでお急ぎの方は前もってコメント欄よりご確認下さい#ポールスミス#PAULSMITH#paulsmith#折り財布#ウォレット#財布#プレゼント財布形···二つ折り素材···本革



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