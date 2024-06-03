【M1876-100-66】ソプラノウクレレ マホガニー材　8点セット

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■新品■送料無料#まとめ買い割ひろのShopはこちらラスト1品です。額安での出品となるため値引き交渉はご遠慮ください。【厳選した上質なマホガニー材】上質なマホガニー材で製作したソプラノサイズのウクレレです。マホガニー材の魅力は優れた耐久性と上質な木目を持つ高級感あふれる佇まいです。アメリカでの初デビューから改良を重ね、高品質でコスパの高いウクレレに進化したELVISU100Sは、アメリカだけでなく日本のウクレレファンの皆さまからも絶賛の声をいただいております。【甘く優しい音色】音の粒がクリアで豊かな響きが特徴で、特に低音のサステインが長く心地いい音色が日々の疲れを癒してくれます。コア材より暖かみのある、角の丸いマイルドで落ち着いた「ポロリポロリ」のサウンドです。音のバランスが良いから、どんなジャンルの演奏もこなせます。【細かいところにまでこだわったデザイン】こだわりのあるキレイなインレイ(象嵌加工)を施し、丁寧に仕上げられています。サドルも良質で、より豊かで安定したサウンドを引き出しています。クローズドバックのペグは、オープンバックのペグと比べより細かく合わせやすく、チューニングが安定しやすいです。【より豊富な付属品8点セット】チューナー、名曲11選のウクレレ教則本、ベーシック・コード・チャート、ピック、ストラップ、ポリッシングクロス、ソフトケースも付いています。他社ペラペラのケースと違い、クッション入り(5mm厚さ)のケースが付いています。大事なウクレレを衝撃から守ります。【末永く付き合っていける1本】経験豊富なスペシャリストが外観と演奏性の検品を実施してから出荷していますので、ネットでウクレレを買うのは不安な方もどうぞご安心下さい。また、お届け後のアフターサービスもお電話やLINEチャット、インスタなどで随時、万全に対応させて頂きます。より良いウクレレとサービスを提供しているから、国内で圧倒的なシェアを誇り、多くのお客様から高い評価と信頼を頂いています。【M1876-100-66】