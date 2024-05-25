プラダ 長財布 極美品

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ご覧いただきありがとうございます。PRADAプラダラウンドファスナー長財布サフィアーノ2ML317です。メイン素材:レザーサイズ：20cmｘ10.5cmx2.5cmカラー：BALTICOダークネイビー仕様:ブラックファスナー/札入れ2/小銭入れ1/カード入れ12/マルチポケット2/MADEINITALY付属品：ギャランティーカード等画像にあるもの全てとなります。地元の質屋さんにて鑑定済みの商品でございます。全体的に、目立つキズや色落ちはなくまだまだご使用できる商品と思います。中古品となりますのでご理解のいただける方のご購入をお待ちしております。宜しくお願い致します。