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限定 NEW ERA ルーブル美術館 コラボ キャップ ニューエラ 帽子 未使用
商品番号 G59135755849
商品名

限定 NEW ERA ルーブル美術館 コラボ キャップ ニューエラ 帽子 未使用
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,182 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERA×LOUVRE(フランス、パリのルーブル美術館)とのコラボの9FORTYSTRAPBACKCAPになります。ニューエラルーブル美術館スナップバックキャップ限定品になります。★お色はブラックになります。　★未使用品★パリのルーブル美術館とニューエラの公式コラボアイテムです。2023年にフランスのパリにあるルーブル美術館にて購入しました。★フリーサイズスナップバックタイプなので後ろの調整具にてサイズ調整が可能です。また記載されていない瑕疵がある場合を除いて、落札者様都合のキャンセル申請には同意しかねます。
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