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チェロ弦
商品番号 K84158882348
商品名

チェロ弦
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チェロの弦です。数ヶ月使用したものです。A線はロンドD線はラーセンマグナコアG,C線は、エヴァピラッツィです。お試ししたい方はぜひ！
http://narcologia.ru/goods/traverse776126.html
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