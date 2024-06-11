新品　限定品　VANS AUTHENTIC PIG SUEDE　30cm

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(*^^*)新品 VANS AUTHENTIC(オーセンティック)PIGSUEDE 30cm スノーホワイトホワイト 箱無し元箱付きプラス¥300ですVANSバンズのベースモデル・AUTHENTICバンズの歴史の中で最初に登場したモデルとして、50年以上が経つ現在もほぼ変わらないシンプルなデザインで、どんなスタイルにもマッチしやすいベーシックなカラーは1足は持っておきたいスニーカーですどこか上品な印象を与える「ピッグスエード」ならではの素材感環境に優しい撥水繊維HeiQECODRYを使い、水や水ベースの汚れを防いでくれます。メインカラー...ホワイト
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