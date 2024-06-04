【美品】HTC シルバー　スタッズ　ベルト　34インチ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。⚪︎商品名HTC（HollywoodTradingCompany）5連ピラミッド シルバースタッズベルトブラック×シルバー 分厚めのブラックレザーにアンティーク加工されたシルバースタッズが5連手打ちされたデザインのベルトです。⚪︎サイズ34インチベルトの長さ…約98㎝ 幅…4.４㎝⚪︎その他使用回数が少なく大切にしてました。（当時54,000円位）スタッズの取れもなく美品です。あくまでも中古の品となりますのでご理解いただける方のご購入よろしくお願いいたします！◎簡易包装にご協力ください素材···本革カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/rebellion662278.html
http://narcologia.ru/goods/conception762957.html
http://narcologia.ru/goods/encourage893772.html
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