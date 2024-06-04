【美品】HTC シルバー　スタッズ　ベルト　34インチ



正規取扱店 HTC(Hollywood Trading Company) #All Umbrella オールアンブレラ 5/8インチ ベルト ブラックレザーxシルバースタッズ



正規取扱店 HTC(Hollywood Trading Co...｜THREE WOOD ポンパレ ...



正規取扱HTC SN-32-TQ Turquoise Narrow Studs Belt(ターコイズナロースタッズベルト）ブラックレザーxシルバースタッズ



正規取扱店 HTC (Hollywood Trading Company) #24 1.25インチ W/END エンド レザーベルト ブラックレザー x シルバースタッズ



HTC - HTC ナローベルト #53 32インチ ブラックレザー シルバー ...



色々な スタッズベルト HTC スターバースト 花火 34インチ ターコイズ ...



□HTC エイチティーシー アポロコンチョ スタッズ ナローベルト ...



HTCベルト エンボスレザー エンドオンリー フラワースタッズ ベルト ...



正規取扱店 HTC(Hollywood Trading Company) Belt #D-Style Mix Studs 1.00 1インチ ベルト ブラックレザーxシルバースタッズxブラススタッズ



Amazon | [エイチティーシー] 24 FLOWER BELT(フラワースタッズベルト ...



HTC



ピラミッドスタッズベルト 5連シルバースタッズ【ブラック】40mm



スタッズベルト【Bow】クロコダイルエディション | drytown



正規取扱店 HTC(Hollywood Trading Company) Belt #LCS-4 Turquoise 1.25インチ ベルト ブラックレザーxシルバースタッズxターコイズ



正規取扱店 HTC(Hollywood Trading Co...｜THREE WOOD ポンパレモール ...

ご覧いただきありがとうございます。⚪︎商品名HTC（HollywoodTradingCompany）5連ピラミッド シルバースタッズベルトブラック×シルバー 分厚めのブラックレザーにアンティーク加工されたシルバースタッズが5連手打ちされたデザインのベルトです。⚪︎サイズ34インチベルトの長さ…約98㎝ 幅…4.４㎝⚪︎その他使用回数が少なく大切にしてました。（当時54,000円位）スタッズの取れもなく美品です。あくまでも中古の品となりますのでご理解いただける方のご購入よろしくお願いいたします！◎簡易包装にご協力ください素材···本革カラー···ブラック