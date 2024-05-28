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【美品】日本製 コンバースオールスター 黒 スカルスケーター ファイヤーパターン
商品番号 I50913182180
商品名

【美品】日本製 コンバースオールスター 黒 スカルスケーター ファイヤーパターン
ブランド名 コンバースオールスター
特別価格 税込 2,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ブラックスニーカー型···ハイカット(High)madeinJAPANconverseallstarHI着用回数は室内で数回試着した程度です。汚れ、減り無くとても綺麗です。普段使いはもちろんですが、バンドマンの衣装に特にオススメです。○即購入歓迎○24時間以内の発送を心がけております○タバコ無し、ペット無し○日時指定承ります！
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