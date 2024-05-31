24cm ナイキ NIKE AIR SHAKE NDESTRUKT（BLACK）

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商品詳細
一度短時間着用したのみで、ほぼ新品です。状態はかなりいいと思います。24cmです。箱無し、ダンボールに入れて発送します。ロッドマンのシグネチャーモデルとして、NIKEから登場した、\"AIRSHAKENDESTRUKT(エアシェイクインデストラクト)\"の復刻版です。往年のファンのみならず、新しく触れるスニーカー好きにおススメの1足です。
http://narcologia.ru/goods/perpetual991246.html
http://narcologia.ru/goods/procurement394533.html
http://narcologia.ru/goods/enquire31889.html
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NIKE AIR SHAKE NDESTRUKT/PIGALLE 24cm 新品 | フリマアプリ ラクマ
NIKE AIR SHAKE NDESTRUKT/PIGALLE 24cm 新品
AIR SHAKE NDESTRUKT/エアシェイクインデストラクト/レッド/880869-600/24cm/RED
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AIR SHAKE NDESTRUKT/ハイカットスニーカー/24cm/BLK/880869-001
ナイキ NIKE 24cm スニーカー AIR SHAKE NDESTRUKT エアシェイクインデストラクト グレー AA2888-002 /EK ●D レディース
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Nike Air Shake NDestrukt
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