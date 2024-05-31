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24cm ナイキ NIKE AIR SHAKE NDESTRUKT（BLACK）
商品番号 Q13865003885
商品名

24cm ナイキ NIKE AIR SHAKE NDESTRUKT（BLACK）
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 6,600 円
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商品詳細

一度短時間着用したのみで、ほぼ新品です。状態はかなりいいと思います。24cmです。箱無し、ダンボールに入れて発送します。ロッドマンのシグネチャーモデルとして、NIKEから登場した、\"AIRSHAKENDESTRUKT(エアシェイクインデストラクト)\"の復刻版です。往年のファンのみならず、新しく触れるスニーカー好きにおススメの1足です。
http://narcologia.ru/goods/perpetual991246.html
http://narcologia.ru/goods/procurement394533.html
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