24cm ナイキ NIKE AIR SHAKE NDESTRUKT（BLACK）



NIKE AIR SHAKE NDESTRUKT 24.5cm | フリマアプリ ラクマ



NIKE AIR SHAKE NDESTRUKT/PIGALLE 24cm 新品 | フリマアプリ ラクマ



NIKE AIR SHAKE NDESTRUKT/PIGALLE 24cm 新品



AIR SHAKE NDESTRUKT/エアシェイクインデストラクト/レッド/880869-600/24cm/RED



NIKE AIR SHAKE NDESTRUKT 24.5cm



NIKE AIR SHAKE NDESTRUKT/PIGALLE 24cm 新品



NIKE AIR SHAKE NDESTRUKT GYM 24cm | フリマアプリ ラクマ



AIR SHAKE NDESTRUKT/ハイカットスニーカー/24cm/BLK/880869-001



ナイキ NIKE NIKE AIR SHAKE NDESTRUKT （WHITE）



NIKE AIR SHAKE NDESTRUKT/PIGALLE 24cm 新品



ナイキ NIKE 24cm スニーカー AIR SHAKE NDESTRUKT エアシェイクインデストラクト グレー AA2888-002 /EK ●D レディース



ナイキ NIKE 24cm スニーカー AIR SHAKE NDESTRUKT エアシェイクインデストラクト グレー AA2888-002 /EK ●D レディース



Nike Air Shake NDestrukt



NIKE AIR SHAKE NDESTRUKT ナイキ エアシェイク スニーカー エア ...



Nike Air Shake Ndestrukt

一度短時間着用したのみで、ほぼ新品です。状態はかなりいいと思います。24cmです。箱無し、ダンボールに入れて発送します。ロッドマンのシグネチャーモデルとして、NIKEから登場した、\"AIRSHAKENDESTRUKT(エアシェイクインデストラクト)\"の復刻版です。往年のファンのみならず、新しく触れるスニーカー好きにおススメの1足です。