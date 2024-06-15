

木製キンマ彫漆器 中棗 切合口-



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商品をご覧頂きありがとうございます。こちらは中棗 切合口 木製キンマ彫漆器になります。大きさ高さ:7cm口径:6.5cm漆の美しい朱線彫がとても美しい一品になっております。本来は茶道具ですが小物入れの様な使い方等様々な用途で使用でしょうです。キンマ彫とは竹や木、乾漆などで形作った器物の上に漆を塗り重ね、蒟醤剣で文様を彫り込みます。そして、彫り込んだ溝に色漆を埋め、表面を平らに研いで余分な色漆を取り除き、意図した文様を表現する技法です。箱傷あり経年劣化による傷等少々ございます。ご質問ございましたらコメント宜しくお願い致します。