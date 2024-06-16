ramones ラモーンズ PUNK パンク Tシャツ バンド

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商品詳細
ラモーンズのvintageT-shirtです。90'sのもので、ボディ・プリントも珍しく希少品です。サイズは以下の通りです。パンク特有のタイトに着れるサイズ感です。【サイズ】肩幅41cm肩~袖17cm着丈59cm身幅42cmsexpistolsセックスピストルズシド・ヴィシャスtheclashクラッシュramonesラモーンズVivienneWestwoodヴィヴィアン・ウエストウッドhedislimaneエディスリマンsaintlaurentサンローランcelineセリーヌdirohommeディオールオム好きな方にもおすすめです。----------------------------------------------------------他にもTシャツやパンツ、レコードなど中心に出品しています。複数購入には値引きもするので気軽にコメントください。衣類・レコード類は全て古着や中古ものです。ご理解ある方のみお願いします。
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