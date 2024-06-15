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信楽焼　初代　山本竜山作　桧垣文　壷　共箱　C　5822C
商品番号 X19978464313
商品名

信楽焼　初代　山本竜山作　桧垣文　壷　共箱　C　5822C
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 5,544 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...宝瓶・花瓶大きさ　高さ約23.5㎝　幅約21㎝口外径約9㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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