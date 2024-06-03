GANZO 二つ折り財布　シンプルで味のあるデザイン！

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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革表面に薄く白い汚れがついています。内面の中折れ部分にもあります。写真にてご確認ください。カードやお札だけの二つ折り財布です。キャッシュレスをメインにしてる方や、コンパクト財布をお探しの方などに、ぜひお役立ていただければ嬉しいです！返品はいたしかねますので、ご質問はコメントにてお知らせください。また、プロフィールのご確認をお願いいたします。#財布#メンズ財布#ガンゾ#GANZO#レザー財布
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