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GANZO 二つ折り財布　シンプルで味のあるデザイン！
商品番号 I52313491695
商品名

GANZO 二つ折り財布　シンプルで味のあるデザイン！
ブランド名 ガンゾ
特別価格 税込 5,934 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革表面に薄く白い汚れがついています。内面の中折れ部分にもあります。写真にてご確認ください。カードやお札だけの二つ折り財布です。キャッシュレスをメインにしてる方や、コンパクト財布をお探しの方などに、ぜひお役立ていただければ嬉しいです！返品はいたしかねますので、ご質問はコメントにてお知らせください。また、プロフィールのご確認をお願いいたします。#財布#メンズ財布#ガンゾ#GANZO#レザー財布
http://narcologia.ru/goods/cotton704461.html
http://narcologia.ru/goods/response32742.html
http://narcologia.ru/goods/flight696128.html
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