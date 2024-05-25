コンバース　スエードスニーカー

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商品詳細
コンバース スニーカーサイズ 9カラー 白、ベージュ系生地 スエード(希少)着用回数少なく美品だと思います内側の傷みもほぼなし写真にて自己責任で判断をお願いします。神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。返品はご容赦願います。尚、発送はコンパクトにさせて頂きますこともあることをご了承ください。※他フリマサイトにも出品している為、売り切れの場合はご了承下さい。また突然の削除もある為、予めご了承下さい。ご検討よろしくお願いします。メインカラー···白、ベージュスニーカー型···ローカット(Low)メインカラー···ホワイト、ベージュ
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