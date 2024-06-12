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ミネソタツインズ ニューエラ ワールドシリーズサイドパッチ ツバ裏レッド
商品番号 U79069957340
商品名

ミネソタツインズ ニューエラ ワールドシリーズサイドパッチ ツバ裏レッド
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラ59fiftyミネソタツインズ1991年ワールドシリーズのサイドパッチ付ツバは表がグリーン、裏がレッドです。ほぼ着用していません。サイズは7です。カラー···ブラック形···ベースボール
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