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商品詳細
ニューエラ59fiftyミネソタツインズ1991年ワールドシリーズのサイドパッチ付ツバは表がグリーン、裏がレッドです。ほぼ着用していません。サイズは7です。カラー···ブラック形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/diamond111458.html
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http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit312886.html
ミネソタツインズ ニューエラ ワールドシリーズサイドパッチ ツバ裏レッド
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