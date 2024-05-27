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【額付】山本桂右「丘の上の街」【作家直筆サイン】【送料無料】
商品番号 B22687815606
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【額付】山本桂右「丘の上の街」【作家直筆サイン】【送料無料】
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 9,680 円
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商品詳細

額も含めて状態の良い作品を出品しております。よければ「いいね！」・「出品者フォロー」をして頂けると喜びます！どうぞよろしくおねがいします。■状態作品、額に目立ったキズや汚れはございません■作品説明技法　リトグラフ限定部数　AP（作家保存用）制作年　1997年サイン　作家直筆サイン■サイズ画寸　17.5×25cm額寸　36.4×44×2.5cm■付属品アクリル板使用額保存用箱付き取付用フック付き■配送方法ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います作品は真作でございます万が一真作ではなかった場合、全額返金いたします#山本桂右その他作品はこちら
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