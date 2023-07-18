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★ヴィンテージ★ハーディエイミス　サスペンダー　アンティーク　スーツ　フォーマル
商品番号 C33562365630
商品名

★ヴィンテージ★ハーディエイミス　サスペンダー　アンティーク　スーツ　フォーマル
ブランド名 ハーディエイミス
特別価格 税込 1,645 円
在庫状況 あり

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商品詳細

過去に祖父が使用していたものです。衣装部屋のタンスに綺麗に仕舞われていました。一部傷あり。写真3枚目それ以外は綺麗です。金具も丈夫です。長さ調節が可能です！長さMAX130cm最短68cm幅2.5cmご質問などコメントまで❁ブラウンサスペンダーヴィンテージ革本革シルバーメンズレディース細めスーツタキシードフォーマルオフィスビジネス
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