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WTAPS (ダブルタップス) プルオーバーパーカー カーキ サイズ:X 04



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※プロフィールを必ずお読みくださいませ。↓すべての商品を検索できます↓#購入前に必ずコメントくださいプロフ必読#WTAPS#ダブルタップス#Tシャツ・サイズ03肩幅:約58cm身幅:約62cm袖丈:約23cm着丈:約73cm・商品状態C【商品状態】S：未使用品A：使用感が少ない商品B：使用感はあるが綺麗な商品C：使用感があり、多少の汚れ、ダメージのある状態D：目立った汚れ、ダメージがある商品E：ジャンク品、難あり商品【購入前にご確認ください】◆店頭等で先に売り切れになる場合がございます。その際はご連絡の上ご注文キャンセルとなりますので、誠に申し訳ございませんが、あらかじめご了承ください。◆購入前に状態確認や付属品の有無についてお問い合わせ下さい。◆出品商品は未使用品であっても、全てお客様から買取した中古品となります。◆店頭にて同時販売している商品になります。試着、陳列、防犯タグ着脱による多少のダメージが生じる場合がございます。◆神経質な方はお控えください。◆また、表示のサイズ感と実物は若干異なることもございますので、予めご了承ください。上記内容をご確認の上ご注文をお願い致します。2023.08.23.11500