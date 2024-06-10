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新品 スティーブンソンオーバーオール ビンテージ加工メッシュベルト 32 HTC
商品番号 M12949861458
商品名

新品 スティーブンソンオーバーオール ビンテージ加工メッシュベルト 32 HTC
ブランド名 スティーブンソンオーバーオール
特別価格 税込 5,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。STEVENSONOVERALLCO.ビンテージ加工レザーメッシュベルト購入価格37,180円HTCと同じ工場で作られたオリジナルレザーベルト。ブラックレザーのボディーにホワイトレザーを編み込んだ太めのベルト。編み込んだ後に加工を施し長年付け続けているかのような風合いに仕上がっています。エージング加工が施され、着用したときからビンテージのような風合いの一本です。\u2028身内のコレクション放出品になります。他にも出品しております。#accessoriesssss□カラー　ブラック×ホワイト□サイズ表記　32インチ　全長　約107ｃｍ　※バックル含めて真ん中の穴まで　約91.5ｃｍ革幅　約4.7ｃｍ　※一番太い部分(全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。)□商品状態未使用品になります。※加工による傷や汚れが元々ございます。あくまで個人保管の物となります。神経質な方はご購入お控え下さい。※注意事項端末によって写真と現物の色が若干異なる場合があります。(保護カバーや液晶の関係です。)写真を撮る前に確認していますが小さい汚れ、小穴、ステッチのほつれ等見落とす場合がございますことをご了承下さい。RalphLaurenラルフローレンRRLschottショットGERUGAゲルガケルト\u0026コブラBACKLASHバックラッシュGANGSTERVILLEギャングスタービルCOOTIEクーティーGLADHANDグラッドハンドWEIRDOウィアードHTCNAVAJOインディアンジュエリーなどがお好きな方にもおすすめです。
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