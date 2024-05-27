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マーベルレジェンド スパイダーマン2099
商品番号 I50735040997
商品名

マーベルレジェンド スパイダーマン2099
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【家の引越しのため、コレクションを大量放出します】新品未開封ですが、一度落ちてしまったため、右下のブリスターの少しだけ割れた箇所があります。写真のご確認ください。また素人保管の為、細かいキズ・初期キズ等を気にされる方はご購入をご遠慮ください。何かご不明点があればコメントよりお気軽にお尋ねください。#スパイダーマン#2099#マーベル#MARVEL#ハズブロ
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