マーベルレジェンド スパイダーマン2099

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商品詳細
【家の引越しのため、コレクションを大量放出します】新品未開封ですが、一度落ちてしまったため、右下のブリスターの少しだけ割れた箇所があります。写真のご確認ください。また素人保管の為、細かいキズ・初期キズ等を気にされる方はご購入をご遠慮ください。何かご不明点があればコメントよりお気軽にお尋ねください。#スパイダーマン#2099#マーベル#MARVEL#ハズブロ
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