エンゼルス キャップ

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商品詳細
こちらの商品は2019年にエンゼルススタジアムの現地のショップで購入した商品になります今はどこにも売っていないため大変希少だと思います買ってから1度しか使用していないためほぼ新品です#大谷翔平#エンゼルス
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