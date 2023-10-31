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- 2023年モデル バブアー BORROWDALE SIZE34
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商品詳細
お早めにご購入お願いします！大分お安くしていますのでご検討お願いします！Japanexclusivecollection【BORROWDALE/ボロウデール】■日本の春夏季に合わせたジャパンコレクション。温暖なシーズンでも心地良く軽快に着こなせる、独自のポリエステル生地を採用したジャケット。◆定番「トランスポート」をベースに素材や各部をアレンジ◆自然な伸縮性と撥水性を持つポリエステル製ツイル素材◆フラップ式とスラッシュ型のダブルポケット◆絶妙なショートレングスの男女兼用デザインブランド：Barbour/バブアーアイテム：その他・アウター[MATERIALS]表地：ポリエステル100%背裏：ポリエステル80%/コットン20%衿：コットン100%[SIZE]サイズ34着丈63胸囲124裄丈81カラー...ベージュ季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/seamless284729.html
http://narcologia.ru/goods/peroration530215.html
http://narcologia.ru/goods/traverse351126.html
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