週末値下します！ガルニ　クロッケリーペンダント - S

[週末だけお値下げします^_^]ガルニのネックレスになります。シンプルなデザインなので、コーディネートしやすいと思います。大切に使っておりましたので、比較的綺麗な状態です^_^ペンダントトップは小ぶりなので、重ね付けなどもしやすく、単体でもシンプルに使って頂けます。材質···シルバーカラー···シルバーよろしくお願い致します。



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