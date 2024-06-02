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週末値下します！ガルニ　クロッケリーペンダント - S
商品番号 W21019618645
商品名

週末値下します！ガルニ　クロッケリーペンダント - S
ブランド名 ガルニ
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[週末だけお値下げします^_^]ガルニのネックレスになります。シンプルなデザインなので、コーディネートしやすいと思います。大切に使っておりましたので、比較的綺麗な状態です^_^ペンダントトップは小ぶりなので、重ね付けなどもしやすく、単体でもシンプルに使って頂けます。材質···シルバーカラー···シルバーよろしくお願い致します。
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