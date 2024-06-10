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ポケモンカード【美品】カミツレのきらめき 英語 Elesa's Sparkl
商品番号 O18239487113
商品名

ポケモンカード【美品】カミツレのきらめき 英語 Elesa's Sparkl
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます。米国ポケセン正規品です。#メッシのポケカSHOP自引きして、すぐにスリーブ・ローダーに保管しました。美品です。英語版カミツレのきらめきは、レアで日本国内ではあまり出回わりません。トラブル防止の為、プレイ用とのご理解の程、初期傷や完璧な状態を求める方はご遠慮下さい。購入後のキャンセルはすり替え、傷防止のため不可とさせていただきます。返品なども承りません。濡れ、折れ対策のため、スリーブローダー上記に入れ、メルカリ便にて匿名発送いたします。ご質問等がございましたらコメントにてお願いいたします。ポケモンカード海外ポケモンカードポケカ海外ポケカ海外ポケセン【検索用】ポケモンポケモンカードポケカ英語海外CSRHRSRSAURSSRbox未開封VMAXブイマックスクライマックスクライマックスvmaxクライマックスガラルの仲間たちスターバーススタートデッキユウリキバナクララマリィマリィのプライドルリナシロナシロナの覇気スターバーススペースジャグラータイムゲイザーカイsrカイセキsrナタネの活気ダークファンタズマデッキシールドポケセンライコウ　スイクン　エンテイポケットモンスターキラ絶版摩天パーフェクトピカチュウvmaxハイクラスパックトレーナーズミュウツーシロナエネルギーザシアンVゼクロムhrsrリザードンhrミュウツー\u0026ミュウリザードンマリィシャイニースターv白銀のランス漆黒のガイストイーブイヒーローズフュージョンアーツスターバース白熱のアルカナパラダイムトリガーセレナsrルギアvポケモンカードゲームポケカトレーディングカードPokemonPokemoncardミモザバイオレットスカーレットルチアリーリエキハダナンジャモElesa'sSparkleボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SR
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