Patagonia ギャップ　ブラック

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当時原宿の駅前にあった、オッシュマンズというPatagonia取扱店にて購入しています。買ったものの一度も着用していません。試着のみになります。コンパクトに発送する予定ですのでごりょうしょうください。パタゴニアキャップブラック