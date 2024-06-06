グッチANGERFOREST リング　指輪　14.5号　SV925

⭕️即購入OKです！⭕️以前、都内直営店にて購入したものです。▪️GUCCIグッチ/正規品▪️ANGERFORESTリング 指輪▪️素材 シルバー925▪️刻印 RGUCCImadeinitalyAg925シリアルナンバーあり▪️サイズ刻印15▪️日本サイズ 14.5号くらい▪️最大幅 約25mm▪️最小幅 約7.7mm▪️総重量 約18.2g→素人採寸の為多少の誤差はお許しください▪️付属品なし リングのみの出品です✅内側にシルバー製品特有のくすみございますが全体的に良好なコンディションです。✅予告無く削除する可能性もあります。ご検討中の方はお早めにどうぞよろしくお願い致しますm(__)m━━━━━━━━━━━━━━↓他の商品も出品しています。#りりのジュエリー#りりのグッチGUCCI━━━━━━━━━━━━━━材質···シルバーカラー···シルバー装飾···その他ストーン100



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