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グッチANGERFOREST リング　指輪　14.5号　SV925
商品番号 Q74125629211
商品名

グッチANGERFOREST リング　指輪　14.5号　SV925
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 11,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭕️即購入OKです！⭕️以前、都内直営店にて購入したものです。▪️GUCCIグッチ/正規品▪️ANGERFORESTリング　指輪▪️素材　シルバー925▪️刻印　RGUCCImadeinitalyAg925シリアルナンバーあり▪️サイズ刻印15▪️日本サイズ　14.5号くらい▪️最大幅　約25mm▪️最小幅　約7.7mm▪️総重量　約18.2g→素人採寸の為多少の誤差はお許しください▪️付属品なし　リングのみの出品です✅内側にシルバー製品特有のくすみございますが全体的に良好なコンディションです。✅予告無く削除する可能性もあります。ご検討中の方はお早めにどうぞよろしくお願い致しますm(__)m━━━━━━━━━━━━━━↓他の商品も出品しています。#りりのジュエリー#りりのグッチGUCCI━━━━━━━━━━━━━━材質···シルバーカラー···シルバー装飾···その他ストーン100
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GUCCI　グッチ　イーグルヘッドリング　アンガーフォレスト　SV925　シルバー　約11.8g　約8号　指輪　2143800169640　【432】

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