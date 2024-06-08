クロムハーツ　リング　ネイルクロスボール

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商品詳細
chromeheartsnailcrossball2356-304-2600-91052019年にグランフロント大阪クロムハーツにて購入しました。税込45000円現在は価格高騰しています。内径1.5cm(素人採寸)付属品本体ポチ袋ギャランティカードシルバーポリッシングクロスインボイス宜しくお願い致します。
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