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クロムハーツ　リング　ネイルクロスボール
商品番号 R79211173077
商品名

クロムハーツ　リング　ネイルクロスボール
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 20,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

chromeheartsnailcrossball2356-304-2600-91052019年にグランフロント大阪クロムハーツにて購入しました。税込45000円現在は価格高騰しています。内径1.5cm(素人採寸)付属品本体ポチ袋ギャランティカードシルバーポリッシングクロスインボイス宜しくお願い致します。
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