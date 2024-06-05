インディアンジュエリー シルバーリング インレイ ターコイズ

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材質...シルバー作者：不明(刻印がありますが判別つきません)※出品者自体がインデアンジュエリーに詳しく無いため、質問等にはお答え出来かねます。写真より価値のご判断いただける方のみ、ご購入ください。出品価格は購入した当時の約半値を付けさせていただいております。(これも記憶が定かでないのであいまいですが・・・。)【サイズ】ターコイズ部分サイズ：縦18mm×横12mmターコイズ種類:不明(詳しくないのでごめんない写真でご判断ください)リングサイズ：20号重量：21.6g※素人採寸のため誤差はご容赦ください。【商品の状態】20年程前に、懇意にさせていただいたお店で購入した物です。ジュエリーボックスで保管しておりました。ある程度使用した中古ジュエリーとご理解いただき、ご購入ください。注意事項：特に説明がある場合以外は写真が全てです。写真を確認した上でのご購入をお願いします。ノークレーム・ノーリターン厳守でお願いします。