newera ニューエラ キャップ 9forty NY ヤンキース

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商品詳細
●ブランドNEWERAニューエラnewera●シルエット9forty●チームニューヨーク ヤンキースNY●サイズADJUSTABLE56.8~60.6●カラーネイビー●新品 未使用※アメリカからの並行輸入品のため神経質な方はご遠慮ください。●値引き不可●発送方法原則としてらくらくメルカリ便のネコポスとなります。厚さ 3センチ以内にしての梱包となりますので、ご了承のうえご購入お願い致します。型崩れを気にされる方はコンパクトボックスでの発送も可能です。5センチ以内です。その場合プラス450円頂きますのでコメントよりお申し付けください。#ニューエラ#newera#ヤンキース#Yankees#黒#帽子#キャップ#ブラック#ロサンゼルス#ドジャース#LA#MLB#メジャー#ベースボール#ネイビー#ブルー
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