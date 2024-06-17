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DIESEL ディーゼル リング アクセサリー
商品番号 U27997763072
商品名

DIESEL ディーゼル リング アクセサリー
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます^_^ディーゼルのリングになります。正確な号数は忘れてしまいましたが直径は2cmになるので日本サイズの22号かと思います。使用感や傷は若干ありますがDIESELのデザインはしっかりわかるためこれから先も長くご愛用はできますが神経質な方はご遠慮ください。STEEL10
http://narcologia.ru/goods/symmetric422145.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi25547.html
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