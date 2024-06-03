10K カレッジリング グリーン石付 14.2g ...

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JOSTEN 1969 カレッジリング（JOSTEN 10K）



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1966 JOSTEN 10K カレッジリング | フリマアプリ ラクマ



【カレッジリング】■bssri0011●珍しいカラー、緑の斬新カレッジ！



College Ring／カレッジリング】10金無垢／10KYG／14号／1945年製／P ...

10K刻印有り。グリーンの石は詳細不明。重さは14.2gあり、しっかりしたお造りです。譲り受けた物でとても古い物だと思います。ヴィンテージ好きな方にお譲り出来ればと思います！ノギスで測ると直径20mm程なので大体22号〜23号辺りかと思われます。✔︎正確では無いのでサイズに関してご了承の上ご購入ください。※当方沖縄在住で、ご到着までに1週間〜10日程掛かる可能性がございます。また、すり替え防止のため返品はお受けしておりませんので予めご了承の上ご購入ください。発送はヤマトのらくらくメルカリ便（ポスト投函）を予定しております☺︎472