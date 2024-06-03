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C.E（シーイー）/CavEmpt DRIFT ZIP JACKET
商品番号 I42836461465
商品名

C.E（シーイー）/CavEmpt DRIFT ZIP JACKET
ブランド名 シーイー
特別価格 税込 9,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シーイーのジャケットです。2017SSです。WISM渋谷で購入しました。◾︎定価:45,360円◾︎サイズ:M着丈　64身幅　68肩幅　57袖丈　59◾︎商品説明表地にレーヨン70%/コットン30%生地を使用したジップジャケット。バックと両袖にグラフィック、フロント両ショルダーに刺繍でCAVEMPTが入ります。襟、袖口、裾にリブ、左袖上部にシリコンパッチが付きます。HUFstussynitraidFOGandsunsFILAjordanambushpigallem+rcboxundercovernorthtnfPALACEpigalleChampionBAPEbeamsunitedallowsbendavisxlargesupremeシュプリームHUFindependentJSBFCRBNikeRonHermanストリートnubianヌビアンoffwhiteオフホワイトELVIRAエルビラHBAMarceloBurlonマルセロバーロンYeezy424vetementsplacesfacesjunkmaniafearofgodmisbhvY-3junkmaniafullbknikeadidasyeezyantisocial
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C.E（シーイー）/CavEmpt DRIFT ZIP JACKET
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