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新作　新品　COACH　長財布　メンズ　エンボスシグネチャー
商品番号 T24252475327
商品名

新作　新品　COACH　長財布　メンズ　エンボスシグネチャー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 7,285 円
在庫状況 あり

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商品詳細

返信が遅くなる場合もございます。コメントなしで即購入大丈夫です。◎平日は毎日郵送手続き致します。-----COACH・新品------　お値下げ不可■サイズ　約横19.5cm縦10cmマチ2.5cm ■仕様　本体　ファスナー開閉 ·内部　カード入れ×12 ポケット×2 マチ付き札入れ×2 ファスナー付き小銭入れ×1■素材　PVCコーティングキャンバス×レザー■付属品　ケアカード■購入当初より付属品はございません。本体のみのお届けとなります。◆別料金にて購入している為、ショップ袋は400円にてお付けいたします。単品での販売はしておりません。◆ご購入後には付けられませんので、ご購入前にコメントください。◆こちらの商品は、COACHFACTORY(アウトレット店)にて購入しております。コピー商品等は一切取扱っておりません。09❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.❁.。.:*:.:..❁.。.:*:.✽.❁発送につきましては、追跡・保証付きのらくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便になります。
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