ルイヴィトン　タイガ　長財布　ブラック

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商品詳細
ルイヴィトン タイガ 長財布サイズ:幅約19×高さ約10×マチ約2㌢スレ、ヨレ、など、使用感はございますがまだまだ使っていただけると思われます。状態は画像にてご確認よろしくお願いいたします。#ルイヴィトン #ヴィトン #タイガ #長財布カラー...ブラック財布形...長財布
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