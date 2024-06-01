二つ折りミドルウォレット

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たくさんの中からご覧頂きありがとうございます。こちらは裁断から仕上げまでハンドメイドの二つ折りミドルウォレットです。もちろん手縫いです。カード入れ4枚小銭入れは、マチ付きで使いやすいです。横幅9センチ縦15センチ厚み3センチ程です。多少の誤差はあります。時間をかけて丁寧に製作してますので、出来栄えは良いと思います。